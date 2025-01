Basket Divisione regionale 1: pesante ko, la Poule dista 4 punti. Aics, promozione più lontana

Pesante sconfitta per l’Aics Forlì che, sul campo dei Villanova Tigers, cade per 77-62 (parziali: 22-14; 39-33; 56-42) complicando la corsa alla Poule Promozione, con 4 punti da recuperare sul quarto posto in quattro gare.

Fin dall’avvio, i ragazzi di coach Di Lorenzo faticano contro il duo Zannoni-Vandi (24 punti a testa alla fine), soffrendo anche nella metà campo offensiva dove l’assenza di Nicola Gardini si fa sentire. Nel secondo quarto, però, un pimpante Gasperini dà il ‘la’ alla rimonta dei suoi, che si riportano a contatto. Dopo la pausa lunga, però, c’è solo Villa Verucchio, che subito scava il solco per poi non fermarsi più.

Per l’Aics, neopromossa che si era affacciata all’alta classifica, è una sconfitta che brucia, ma non c’è tempo per recriminare: occorre dare il massimo e provare ad approfittare del calendario per risalire la china.

Il tabellino: Bergantini, Gasperini 28, Gori, Adamo 1, Zammarchi 2, Righi 2, Mistral, Pinza 14, Bessan 8, Ravaioli 7, Gardini J. All.: Di Lorenzo.