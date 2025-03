Basket Divisione regionale 1: poule Promozione al via. Aics in campo lunedì nel girone salvezza. Scirea a Piacenza per l’impresa

Inizia la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 che vede Gaetano Scirea e Aics impegnati per obiettivi differenti. I bianconeri, dopo aver riposato lo scorso weekend, saranno di scena stasera alle 21.15 sul campo della corazzata Piacenza, prima classificata nel girone A. Gli emiliani possono contare su un roster profondo e molto esperto: sotto le plance si alternano Bassani (quasi 16 punti a gara) e l’ex Ozzano e Soresina Riccardo Perego, mentre sugli esterni menzione particolare meritano il play Enrico Massari e la guardia serba Luka Roljic, autore di 28 punti nella vittoria della settimana scorsa sul parquet di Budrio per 61-75.

Prima gara della Poule Salvezza, invece, per l’Aics, che sarà impegnata nel posticipo del lunedì sera a Correggio, fanalino di coda del girone emiliano e ultima del raggruppamento con zero punti (frutto degli scontri diretti). Squadra comunque da non sottovalutare quella reggiana, che può contare sul talento del fratello d’arte Emanuele Pini (quasi 17 di media ed un passato in serie B, anche a Faenza), oltre che su esterni di qualità come Manicardi, Sutera e Messori.