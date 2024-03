Basket Divisione Regionale 1 Poule Promozione. Lerici cede nello scontro diretto. Auxilium fa il sorpasso in classifica

Nulla da fare per la Gino Landini Lerici nello scontro diretto con la Pgs Auxilium Genova, perso 74-69: i genovesi scavalcano così in classifica i lericini relegandoli in quinta posizione nella poule promozione della Divisione Regionale 1 ligure. Landini in campo con Albanesi, Russo, Omeragic, Gaspani, Poletto, Pignoli, Vignali, Tripodi, Oddone, Rege Cambrin, Sacchelli, Putti. Risultati: Cogoleto-Aurora 60-66, Next Step-Pegli 85-61, Tigullio-Loano 80-60. Classifica: Tigullio Santa Margherita 20, Next Step Rapallo, Aurora Chiavari, Pgs Auxilium 14, Landini 12, Pegli 8, Cogoleto 4, Loano 2. In Divisione Regionale 2 vincono sia la capolista Canaletto che la Golfo dei Poeti. I ’canarini’ si impongono per 58-52 a Riccò del Golfo ai genovesi della All About con la seguente formazione: Benevelli, Rivelli, Ceragioli, Cicala, Stratta, Raggi, Monti, Cornacchia, Valenti, De Ferrari. La Golfo dei Poeti prevale per 65-52 sul Centro Sestri Levante con questo schieramento: Russo I. Pignoli, Giananti D., Russo M., Giananti D., Spadoni, Travaglio, Buffoni, Santacroce e Bombardi. Risultati: My Basket A-My Basket B 54-40, Pontremolese-Pro Recco 51-76, Santa Caterina-Futura si gioca oggi. Classifica: Canaletto punti 30, My Basket Genova A 28, Golfo dei Poeti 24, Futura Genova 22, My Basket Ge B 18, Centro Sestri L. 14, Pro Recco e All About Basket 12.