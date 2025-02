Basket Divisione Regionale 1. Raggisolaris Academy ai playoff. Con loro anche Lugo e Massa

Raggisolaris Academy e Aviators Lugo festeggiano la qualificazione alla Poule Play Off, raggiungendo il Lusa Basket Massa Lombarda, che l’aveva già conquistata da un paio di giornate. Decisive sono state le vittorie dello scorso fine settimana. Faenza sbanca 87-69 (21-20; 43-35; 65-57) il campo dei Tigers Villanova, mentre Lugo supera in casa il Tiberius Rimini 70-56 (22-15; 32-25; 53-47).

Le due cugine romagnole possono chiudere dal secondo al quarto posto, mentre Massa è certa del primo. Tutto facile per il Lusa Basket che batte 65-56 (25-14; 41-26; 55-39) l’International Imola in trasferta: il risultato finale è figlio di un calo dei massesi che hanno abbassato la concentrazione dopo aver chiuso il match già all’intervallo. Coach Solaroli ha infatti utilizzato questa gara per far riposare i titolari. Nella prossima giornata, la penultima di campionato, Lugo giocherà sabato alle 18.30 a Bertinor,o e anche l’Academy scenderà in campo quel giorno, alle 20.45 in casa con Riccione. Turno di riposo per Massa Lombarda.

Il tabellino di Lugo: Rosetti ne, Cortecchia ne, Mazzotti 13, Baroncini L. 7, Fussi 8, Creta 7, Canzonieri 14, Belmonte, Arosti 9, Ravaioli 12, Pasquali. All.: Baroncini F.

Il tabellino di Faenza: Garavini 19, Merendi 9, Dellachiesa 5, Sirri 17, Ravaioli 2, Grillini, Gorgati, Naldini 2, Camparevic 8, Marras, Lazzari 7, Bendandi 18. All.: Monteventi.

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 12, Colombo 2, Spinosa A. 12, Dalla Malva 2, Caroli 16, Flan 7, Rivola, Castelli, Fabiani ne, Ciadini 13. All. Solaroli.

Classifica: Massa Lombarda* 32; Lugo e Raggisolaris Academy 24; Bertinoro 22; Tigers Villanova e Tiberius Rimini 18; Basket 2005 Cesena, Riccione e Aics Forlì 16; Castel San Pietro 8; International Imola* 6. * deve ancora riposare.

l.d.f.