Basket Divisione regionale 1. Scirea, tanti rimpianti

Rimonta due volte, ma sbaglia i tiri per vincere

di VALERIO RUSTIGNOLI
21 ottobre 2025
Altra sconfitta interna in volata per il Gaetano Scirea, che nel derby contro Cesena, cade per 58-59 (parziali 8-15; 25-23; 44-43) al termine di un match fatto di grande equilibrio. Solo in avvio, i ragazzi di coach Vandelli partono fortissimo: sulle ali di un volitivo Nocerino, i cesenati scappano sul 4-15, costringendo la squadra di casa a un frettoloso timeout. Nel secondo quarto, però, con Panzavolta e con un solido Biandolino sotto le plance, lo Scirea mette il naso avanti, chiudendo sul +2 dell’intervallo. Nella ripresa, le due formazioni si affrontano in un match fatto di sorpassi e controsorpassi.

La gara si decide nel finale: lo Scirea rimonta dal -8, trovando con i liberi di Panzavolta i liberi del 58 pari, sbagliando addirittura con il suo playmaker il canestro della possibile vittoria. Dall’altro lato, però, Rossi trova il libero che rompe la parità e sull’ultimo disperato possesso, Manzi non trova la via del canestro.

Tabellino Scirea: Manzi 10, Torelli 4, Stefan M. ne, Agatensi 8, Panzavolta 10, Angeletti 8, Stefan S. ne, Biandolino 11, Palazzi 2, Corzani, Porcarello ne, Bassi 5. All.: Solfrizzi.

