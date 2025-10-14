Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz thriller
Espugnata Faenza nel finale. Super Biandolino
Bella vittoria per il Gaetano Scirea, che riscatta il ko in volata dell’esordio contro gli Aviators Lugo, con un altro finale al cardiopalma, questa volta vittorioso: 78-82 è il finale (parziali 24-20; 44-43; 60-66) sul campo della Raggisolaris Academy Faenza, al termine di un match vibrante e sempre in bilico.
La partita corre tutta sul filo dell’equilibrio, con Faenza (la squadra ‘satellite’ della società che è al primo posto in serie B) che prova a guidare la sfida nel primo tempo grazie al duo Gorgati-Camparevic, per poi inseguire per larghi tratti nella ripresa contro una Bertinoro trascinata da un indomabile Biandolino (19 punti per lui).
Nel finale, però, i bianconeri si trovano sotto e devono risalire dal -3 del 38’ (77-74). A quel punto ribaltano l’inerzia con un controbreak di 6-1, lasciando i rivali senza canestri dal campo: i padroni di casa non riescono più a rispondere e così arriva la prima vittoria dell’anno per i bianconeri.
Tabellino: Manzi 13, Torelli 12, Piazza, Agatensi 11, Panzavolta 8, Agnoletti 4, Stefan ne, Biandolino 19, Palazzi 2, Corzani 2, Porcariello, Bassi 11. All.: Solfrizzi.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su