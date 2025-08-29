Basket Divisione regionale 1. "Scirea, obiettivo. Poule Promozione»

Provare a migliorare l’ottimo risultato della passata stagione. Questa è la sfida del Gaetano Scirea Bertinoro che mercoledì ha iniziato la preparazione sul rinnovato parquet amico del PalaColombarone di Bertinoro, in vista della prossima stagione di Divisione Regionale 1.

Agli ordini del confermatissimo coach Emiliano Solfrizzi, alla sua terza stagione sulla panchina bianconera dopo la lunga carriera da giocatore, la formazione riparte dallo zoccolo duro dello scorso anno, quando è arrivata la qualificazione alla Poule Promozione dopo una positivissima prima parte di campionato. Sotto le plance, Alessandro Biandolino e Alessandro Palazzi rappresentano i punti fermi, così come tra gli esterni agiranno capitan Federico Torelli e il trio Panzavolta-Angeletti-Piazza. Sul perimetro, nei ruoli delle ali, occorrerà prestare attenzione al veterano Luca Agatensi e a Leonardo Bassi, subentrato in corsa nella passata stagione: due tiratori di alto livello per il campionato.

I due volti nuovi dell’annata saranno l’ala Pietro Corzani, classe 2005 di ritorno dopo una stagione in chiaroscuro all’Aics, e l’esterno Giacomo Manzi, classe 2000 di scuola Cento, che nelle ultime stagioni ha ben figurato tra Divisione regionale 1 e serie C con le maglie di Parma e della Vis Persiceto, dove ha viaggiato a quasi 9 punti di media nell’ultimo anno. Completano il roster quattro giovani del vivaio: il lungo Giacomo Porcarello, Nicolas Zanetti e i fratelli Simon e Mattia Stefan.

Per la società bertinorese, che nel 2026 compierà 35 anni, l’obiettivo è sempre quello di valorizzare i giovani del territorio e di creare un contesto leggero e piacevole in cui giocare a pallacanestro. "Siamo contenti di poter contare ancora su una buona parte del gruppo della passata stagione e l’alchimia da cui ripartiremo sarà per noi una fondamentale base di partenza – ammette coach Solfrizzi –. Sappiamo che lo scorso anno abbiamo fatto una grande annata e per noi la sfida sarà quella di cercare di consolidarci. Non sarà facile provare a raggiungere i primi sei posti che valgono la qualificazione alla Poule Promozione, visto che tante formazioni si sono rinforzate, ma conosco i miei ragazzi e ciò che possono dare: noi siamo carichi e vogliamo dire la nostra anche nella prossima stagione".

Valerio Rustignoli