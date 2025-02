Basket Divisione regionale 1. Scirea scatenato: abbatte Lugo ed è terzo

Netto successo per il Gaetano Scirea che, nella sfida per il terzo posto, abbatte 88-57 gli Aviators Lugo (parziali 31-7; 50-23; 69-41), portandosi 2-0 negli scontri diretti. Tutto deciso dopo 10’ con una sfilza di bombe dei padroni di casa, che poi gestiscono senza patemi. Nell’ultima giornata, Bertinoro dovrà vincere per mantenere la terza piazza o sperare nella sconfitta di Lugo con la capolista Massalombarda: in ogni caso, è già salvezza. Tabellino: Bellini, Piazza 7, Agatensi 11, Panzavolta 10, Angeletti 13, Poni 16, Sassi 4, Biandolino 6, Palazzi 3, Spagnoli 4, Bassi 8, Torelli 6. All.: Solfrizzi.