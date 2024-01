Basket Divisione regionale 1. Semifinale di Coppa. Legends ko di misura contro Asciano

ASCIANO

45

LEGENDS CARRARA

43

ASCIANO: Falcai 11, Falchi L. 7, Carapelli 1, Falchi R. 10, Mini 6, Losigo R. 6, Losigo L. 2, Monecchi 2, Gazzei, De Marco, Badolato. All. Totaro.

LEGENDS CARRARA: Bordigoni, Falconi 5, Diamanti M. 6, Benfatto 3, Donati 7, Tongiani, Diamnati L., Viola 8, Peselli 6, Leonardi 8. All. Fiorani.

Arbitri: Filipovic e Francia di Siena.

Parziali: 10-12, 24-26; 35-32.

FIRENZE – Sconfitta di misura a Firenze per i Legends nella semifinale di Coppa Toscana della Divisione regionale 1. In finale ci va Asciano. La partita è caratterizzata da un basso punteggio, con i carraresi che alla fine hanno realizzato due punti in meno degli avversari. Per la prima partita delle ’final four’ i gialloviola sono sempre privi del convalescente Fontanelli (per l’ala stagione finita) ma ripescano la guardia Luca Falconi (nella foto), al debutto stagionale. Tutta la partita fila via sul filo dell’equilibrio, senza che nessuna delle due squadre riesca a prevalere sull’altra: è +2 per i Legends al primo intervallo ed è ancora +2 per i carraresi a metà gara. Alla fine del terzo tempino sono i senesi a chiudere a +2 con un parziale di 11-6 e con il canestro introvabile per i gialloviola che non hanno il guizzo finale. Sul risultato pesano le basse percentuali al tiro: 12/34 (35,3%) da sotto e 4/22 (18,2%) nelle triple. Bene invece ai liberi con 7/8.

ma.mu.