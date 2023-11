Basket, Divisione Regionale 1: solo notizie negative. Grifo, arriva il settimo stop di fila. L’ International cade a Cesena

Non sorridono nell’ultimo weekend le imolesi in Divisione Regionale 1. La Grifo prosegue il suo momento no, arrivando contro Baricella alla sua settima sconfitta consecutiva, mentre si interrompe la striscia positiva dell’Easy Car International sconfitta a Cesena.

La Grifo cade in casa per 63-67 per mano del Baricella, al termine di una partita che si è conclusa ancora con un risultato negativo pur se i biancoblu, trascinati da Syla (19), Barbisan (13) e Franzoni (10) sono riusciti a giocarsela alla pari con i più quotati avversari.

Una gara ricca di break e controbreak che si è decisa alla fine, con Franzoni che aveva riportato la Grifo a -2 a 7’’ dalla sirena, prima che Baricella la chiudesse ai liberi. Si chiude amaramente la trasferta cesenate per l’Easy Car International, battuto 66-53.

I giovani biancorossi incappano in un match caratterizzato dalle basse percentuali al tiro, e non basta il ritorno in campo di Roli, oltre alle prove di Poloni (18) e Troisi (13), perché i padroni di casa comandano la gara fin dall’inizio e portano a casa due punti meritati.

Per l’International ci sarà un altro impegno in trasferta (nella decima giornata di andata del girone B), questa volta a Forlimpopoli contro l’Artusiana, venerdì sera alle 21:15 mentre la Grifo giocherà sabato alle 18:30 in casa contro Gaetano Scirea Bertinoro.

l.m.