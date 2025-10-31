Basket Divisione Regionale 1: stasera al Villa Romiti, domani a Bertinoro. Aics e Scirea cercano gloria in casa

Quinta giornata nel campionato di Divisione Regionale 1, che stasera alle 21 vede l’Aics aprire il turno sulle tavole amiche del Villa Romiti: ospiti di Pinza e compagni saranno i bolognesi dell’Audace Bombers, attualmente appaiati ai forlivesi in classifica a quota 4 punti.

Reduci dal roboante successo contro la corazzata Persiceto (82-79), i ragazzi allenati da coach Nannetti possono contare su una importante batteria di fuoco: l’ex Medicina Bergami è il primo terminale (quasi 19 di media), ma non sono da sottovalutare nemmeno Gandolfi (16), Albertazzi (11) e l’esperto duo Franceschini-Guazzaloca.

Difficile derby, invece, per il Gaetano Scirea che domani alle 18.30 attende a Bertinoro Massalombarda, per provare a conquistare il primo successo interno dopo i due brucianti ko contro Lugo e Cesena. Non sarà facile, però, contro la truppa allenata da coach Solaroli, che può contare su due importanti ex come Dario Farabegoli e Riccardo Ravaioli, migliori realizzatori rispettivamente con 15 e 13 punti di media, sui forlivesi Ciadini e Colombo, nonché su Martini e sull’ex Baskérs Benedetti, in un roster profondo e dalla spaventosa qualità per la categoria. Ai ragazzi di coach Solfrizzi, quindi, servirà mettere in campo una credibile prova difensiva per provare a tornare al successo.