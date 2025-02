Basket Divisione regionale 1. Stasera Aics a Cesena per credere nel 5° posto

Buona occasione per l’Aics che, alle 21, sarà a Cesena per una sfida che potrebbe valere l’aggancio al quinto posto che al termine della prima fase varrebbe l’accesso alla Poule Promozione e la salvezza anticipata. I forlivesi, attualmente attardati due punti rispetto al tandem Tiberius-Tigers, potrebbero agganciare le riminesi in caso di contemporanea sconfitta delle stesse contro Faenza e Lugo, per poi giocarsi tutte le carte nelle ultime due giornate.

Non sarà facile però contro la truppa allenata da coach Marco Vandelli, che di certo vorrà anche riscattare la scoppola (71-46) dell’andata. Per farlo, punterà sul talento dei suoi esterni, su tutti Filippo Rossi (miglior marcatore dell’ultimo turno con 26 punti) ed Emanuele Montaguti (16 punti di media).

Turno di riposo, invece, per il Gaetano Scirea.