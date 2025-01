Basket Divisione regionale 1, stasera turno infrasettimanale. Scirea e Aics in campo: obiettivo 4° posto

Turno infrasettimanale nel campionato di Divisione Regionale 1 che questa sera vede in campo le due formazioni forlivesi, entrambe in trasferta. Alle 21, il Gaetano Scirea sarà di scena sul parquet del fanalino di coda Imola per riprendere la marcia dopo la pesante sconfitta, in chiave classifica, subita sul campo del Tiberius Rimini. Con l’ingaggio di Giona Sinatra, certo gli imolesi possono contare su una pedina importante in più, ma lo stesso si può dire per lo Scirea che nell’ultimo turno ha fatto debuttare Leonardo Bassi, di ritorno dopo l’esperienza in B Interregionale dello scorso anno tra Senigallia e Genova. Per i bianconeri, un successo è fondamentale per restare al quarto posto in coabitazione.

Nella corsa al quarto posto, sarà fondamentale anche la sfida che si giocherà alla Tigers Arena di Villa Verucchio tra i padroni di casa e l’Aics: le due squadre sono appaiate a quota 14 punti, a -4 da Scirea e Tiberius. Pertanto chi vince questa sera tiene accesa la speranza, che resterà solo ipotetica per chi cade. Forlì vorrà riscattare il ko contro Lugo, mentre i Tigers, sconfitti nell’ultimo turno da Cesena, saranno affamati di vittoria e per farlo punteranno forte su capitan Zannoni, sul bomber Signorini, sul play Vandi e su un Polverelli in grado di fare male nel pitturato.