Basket, Divisione regionale 1. Tris di sconfitte per le ravennati

Questi i risultati dell’ultima giornata di Divisione Regionale 1 di pallacanestro. Tris di sconfitte per le formazioni ravennati. Inaspettata è senza dubbio quella del Lusa Basket Massa Lombarda, caduto 68-78 (19-21; 38-33; 48-58) in casa con il 4 Torri Ferrara, confermando di attraversare un momento difficile dal quale è necessario uscire al più presto, prima di complicare ulteriormente la stagione. Perde invece soltanto al fotofinish il Basket Club Russi sul campo del Granarolo per 62-63 (16-15; 27-35; 46-47): alla guida di Russi ha debuttato Senni, vice di Tesei, dimessosi la scorsa settimana. Al nuovo coach non mancherà il lavoro da svolgere insieme ai suoi ragazzi.

Niente da fare per i Raggisolaris Academy a Budrio: i faentini perdono 63-88 (12-21; 24-38; 40-62). Nel prossimo turno, Massa Lombarda giocherà venerdì alle 21 in casa con Budrio, mentre Russi scenderà in campo venerdì alle 21 a Riccione. Sabato toccherà a Faenza che farà visita a Cesena alle 21 per un derby decisamente da seguire. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 2, Spinosa L. 7, Spinosa A. 8, Pietrini 15, Alessandrini 4, Dalla Malva, Orlando 2, Rivola 6, Castelli 2, Fabiani 22, Berardi. All.: Solaroli. Il tabellino di Russi: Kertusha 3, Cervellara, Scaccabarozzi, Catenelli 14, Basaglia 2, Bergantini 12, Cirillo, Ceccarelli ne, Totaro 6, Morigi 6, Licchetta 10, Vistoli 9. All.: Senni Il tabellino di Faenza: Merendi, Rosetti 9, Marabini 1, Naccari 14, Belmonte 3, Garavini 3, Caramella 3, Ravaioli 8, Ballarin 8, Ndiaye 11, Bendandi 2, Santandrea 1. All.: Pio

Classifica: Argenta*, Budrio* e Granarolo 14; Baricella, 4 Torri Ferrara e Artusiana Forlimpopoli 12; Villanova Tigers* 10; International Imola, Cesena* e Riccione* 8; Faenza*, Omega Bologna* e Bertinoro* 6; Grifo Imola e Massalombarda** 4; Castel San Pietro* e Russi* 2. * già riposatopartite in meno