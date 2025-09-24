Basket Divisione Regionale 1. Un ’Golfo’ già in piena forma. Carrara e Riccò si arrendono

Golfo dei Poeti in campo per le amichevoli in avvicinamento al campionato di Divisione Regionale 1 maschile ligure (ex Serie D). Sono arrivate due vittorie nei match giocati contro i Legends Carrara (formazione di Divisione Regionale 1 Toscana) e contro il Riccò del Golfo, che giocherà in Divisione Regionale 2 Liguria. Due successi che hanno soddisfatto coach Edoardo Soncini, primo responsabile tecnico della squadra e ’vice’ di Marco Corsolini nella Landini in Serie C. Contro i Carrara Legends una netta vittoria per 80-68 in un match giocato su cinque tempini, con parziali 14-20; 18-8; 11-19; 12-9; 13-24. La Golfo dei Poeti ha schierato: Fionn 2, Di Benedetto M. 15, Giazzon 2, Vigna 19, Nardi 5, Di Benedetto C. 18, Dell’Amore 0, Cozma 15, Russo M. 4. Successo di 7 punti (54-47) invece nel derby giocato contro il Riccò del Golfo, in questo caso su quattro tempi con parziali 17-89; 9-13; 13-13; 15-13). Golfo dei Poeti i n campo con Di Benedetto C. 11, Russo L. 7, Bicicchi 3, Vignali 4, Nardi 7, Frione 4, Di Benedetto M. 2, Pignoli 3, Giazzon 0, Russo M. 2. Per quanto riguarda il settore giovanile, il Progetto Golfo sta mettendo a punto le varie squadre Under, in vista dei vari campionati di categoria. Nel frattempo ha contribuito con più di un giocatore alla qualificazione al campionato di Eccellenza Under 17 dello Spezia Lab, dove Edoardo Soncini allena la Under 19.