Basket Divisione Regionale 1. Villasanta vince gara-1. Agrate ko a Verolanuova

Villasanta vince gara-1 di semifinale di Divisione Regionale 1, la perde nettamente invece Agrate a cui risulta particolarmente “indigesta“ la formazione bresciana di Verolanuova.

Nei playout è spalle al muro Biassono che domenica alle 18 è obbligata a vincere contro Nibionno che conduce la serie 2-1 dopo il 59-54 del week-end. Questo il quadro delle brianzole ancora in lizza.

Spicca il colpo in esterna dei gialloblù di Villasanta che a Rovello Porro conducono per ampi tratti la gara e finalizzano con il 74-69 finale. Troppo ampio invece il divario per i Canarins mai veramente in partita in terra bresciana, già sotto 20-7 nel primo quarto e addirittura sul -30 all’intervallo lungo (54-24) fino al definitivo 87-53 di un match totalmente a senso unico.

Questa sera alle 21.15 in via Santa Caterina i ragazzi di Decio tentano l’impresa perfettamente consci che riportare la serie a Verolanuova sarà complicatissimo contro una squadra con la giusta dose di talento e forza fisica.

Ro.San.