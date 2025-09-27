Basket - Divisione Regionale 2. Ravenna e Faenza in due gironi diversi

Inizia con un colpo di scena la stagione di Divisione Regionale 2, il vecchio campionato di Promozione. Il Comitato Regionale ha diviso le cugine ravennati, mettendo il Faenza Futura nel girone E con le bolognesi e il Basket Club Russi e la Compagnia dell’Albero Ravenna nell’F con le formazioni forlivesi, riminesi e sammarinesi. Un ‘taglio’ che non era previsto e che non si vedeva da anni, ma che soprattutto fa perdere al campionato sfide sentite. Il Faenza Futura avrà come avversarie le bolognesi Pontevecchio, San Mamolo, PGS Bellaria, Pianoro e Libertas San Felice, il Faro Argenta, la Grifo Imola, il Guelfo Basket, la Cestistica Argenta, Medicina, l’In Fieri San Lazzaro e la Scuola Basket Ozzano. Nell’F, oltre a Russi e a Compagnia dell’Albero, ci saranno Stella Rimini, Tigers Forlì, Sporting Cattolica, l’Aics Forlì, il Basket 2000 San Marino, i Villanova Tigers, il Bellaria Basket, gli Eagles Morciano, il Sunrise Rimini, i Lions Coriano e Wellness Project Cesenatico. Le tre ravennati si potranno incrociare nei playoff, dove parteciperanno le prime otto dei gironi E ed F. Gli ottavi e i quarti si giocheranno in gara unica sul campo della migliore classificata, mentre le semifinali e la finale saranno in due partite, dove prevarrà la squadra che segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto. La vincente del tabellone playoff salirà in Divisione Regionale 1. Retrocederanno invece in Divisione Regionale 3, le ultime due classificate della regular season, mentre la decima e l’undicesima disputeranno i playout e anche in questo caso i gironi E ed F si uniranno. Gli spareggi promozione, che si giocheranno in una doppia gara, saranno in due turni, con la perdente che scenderà di categoria. La stagione regolare della Divisione Regionale 2 inizierà il 12 ottobre e terminerà il 26 aprile, mentre verso fine ottobre incominceranno la Divisione Regionale 3 e la serie C femminile, dove a rappresentare la provincia di Ravenna ci sarà soltanto l’Hakuna Matata San Pietro in Campiano.

l.d.f.