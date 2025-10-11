Basket divisione regionale 2: colpo grosso delLA POLISPORTIVA PONTREmOLESE che tessera l’ala espinal e il play gonzalez. "Non vediamo l’ora di iniziare questa stagione e lottare per raggiungere gli obiettivi»

La Polisportiva Pontremolese all’ultima curva utile piazza un doppio colpo mercato assicurandosi le prestazioni di Alexis González e di Johandy Espinal. L’operazione in entrata l’ha messa a segno il direttore sportivo Federico Longinotti, un doppio colpo mirato per completare il roster da mettere a disposizione di coach Michele Novelli in vista dell’imminente inizio della stagione. Due profili diversi per caratteristiche tecniche, ma accomunati da energia, passione e determinazione da mettere subito al servizio della squadra: Alexis González, playmaker con visione e personalità e Johandy Espinal, ala atletica e moderna, capace di incidere su entrambi i lati del campo. Playmaker di origine dominicana, González cresce nelle giovanili dell’Arcola Basket, per poi debuttare tra i senior con la maglia del Basket Follo. Nell’ultima stagione ha indossato la casacca dello Spezia Team nel campionato Uisp, mostrando solidità e leadership.

"Sono felice di iniziare questa nuova avventura. So che c’è ancora molto da lavorare, ma sono pronto a dare tutto per questa maglia e per questi fantastici compagni", ha dichiarato il nuovo regista gialloblù. Espinal è un’ala moderna e versatile, capace di dare contributo offensivo e solidità difensiva. Anche lui reduce da un’esperienza nel campionato Uisp con la squadra del Don Bosco La Spezia dove ha evidenziato una grande presenza fisica, energia a rimbalzo e buone letture di gioco. "Non vedo l’ora di iniziare questo campionato. Darò il massimo in ogni partita, l’obiettivo è crescere come squadra e lottare fino all’ultimo", ha commentato con entusiasmo al suo arrivo.

Ebal.