Basket Divisione regionale 2. Futura, il primo stop costa la vetta. Bene la Compagnia dell’Albero. Project, terzo ko

Primo stop in campionato per il Faenza Futura, caduto 52-61 in casa del Tiberius Rimini: un ko che costa ai faentini la vetta della classifica. Vince la Compagnia dell’Albero Ravenna in casa contro lo Sporting Cattolica, superandolo 75-69 (20-15; 39-31; 53-46). Terza sconfitta in altrettante gare per il giovanissimo Faenza Basket Project, arresosi 41-61 in casa all’Aics Forlì. Nel prossimo turno la Compagnia dell’Albero e il Faenza Basket Project giocheranno entrambe venerdì a Rimini: Ravenna sarà ospite della Polisportiva Stella (ore 21.15), mentre i faentini faranno visita al Sunrise (ore 21.20). Il Faenza Futura sarà invece di scena domenica alle 20.45 in casa con i Lions Academy Coriano.

Classifica: Bellaria Basket e Tigers Forlì 8; Faenza Futura Basket, Tiberius Rimini* e Aics Forlì 6; Lions Academy Coriano* e Compagnia dell’Albero Ravenna 4; Sporting Cattolica e Sunrise Rimini 2; Eagles Morciano*, Stella Rimini*, Faenza Basket Project*, Libertas Green Forlì 0. * già riposato