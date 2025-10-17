Basket Divisione Regionale 2. Sant’Ilario e Icare vogliono la prima vittoria

Tanti gli spunti di interesse nella seconda giornata di Divisione Regionale 2, con squadre a caccia di conferme e altre alla ricerca di riscatto dopo un esordio non in linea con le aspettative.

Nel girone A, a Villa Sesso, Sant’Ilario (0) mette nel mirino la prima vittoria stagionale, ma dovrà superare la Sorbolo Basket School (2) nel debutto casalingo, in programma alle 21. Mezz’ora più tardi analoga sorte per l’Icare Cavriago, che dopo lo stop rimediato proprio a Sorbolo lo scorso fine settimana, affronta al Pianella il Planet Basket Parma (2). Turno di riposo, invece, per le Aquile Gualtieri (0), travolte da Calendasco.

Nel raggruppamento interamente reggiano, invece, alle 21,15 tocca alle Gazze Canossa (2), attese in quel di Luzzara (0); la Go Basket 2018 (0), invece, attende ad Albinea il Magic Basket Scandiano (0). Alle 21,30 quello che forse è il match clou di giornata: a Bagnolo, infatti, l’Heron (2) riceve la visita del Nubilaria (2). Chiusura dedicata, sempre alle 21,30, al match tra Pallacanestro Scandiano (0) e Castellarano (0), tornate al di qua del Secchia dopo aver trascorso lo scorso torneo a giocare con rivali modenesi e bolognesi.