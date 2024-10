Basket, Divisione Regionale 2, stagione al via. Venerdì Faenza in trasferta a San Marino

Nel weekend si alza il sipario sul campionato di Divisione Regionale 2, dove a rappresentare la provincia ravennate ci saranno Futura Basket Faenza (Silimbani nella foto), Compagnia dell’Albero Ravenna e Basket Club Russi, retrocessa nella scorsa stagione. I primi a scendere in campo saranno i faentini, venerdì alle 21.30 in casa del Basket 2000 San Marino; sabato la Compagnia dell’Albero, attesa alle 18,30 dalla trasferta sul campo della Lions Academy Coriano, e al Russi, che giocherà alle 21.15 a Forlì con i Tigers. Le tre ravennati sono state inserite nel girone F insieme a Grifo Imola, Tigers Forlì, Sporting Cattolica, Libertas Green Forlì, Bellaria Basket, Sunrise Rimini e Lions Academy Coriano, girone che nella seconda fase si incrocerà con quello E, composto da formazioni bolognesi. Ai playoff si qualificheranno le prime otto di ognuno dei due gironi, che poi si incroceranno in un unico tabellone, che premierà la vincente con la promozione in Divisione Regionale 1. Ai playout andranno invece le ultime due dei gironi e soltanto una retrocederà.