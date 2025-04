Basket Divisione Regionale 3: battuta Santa Maria. Despar, successo con vista playoff

Una vittoria chiave in vista dei playoff: in Divisione Regionale 3, la Despar 4 Torri di coach Tani coglie al Pala Aeffe un importante successo contro il Basket Estense di Santa Maria Maddalena, ribaltando anche la differenza canestri rispetto alla gara dell’andata. La partita è subito molto fisica, con la Despar che aggredisce fin dall’inizio e si porta già avanti 18-14 nel primo parziale, un vantaggio che manterrà anche nei restanti trenta minuti di gara. Gli ospiti non fanno troppo male dalla distanza, mentre subiscono la stazza di Bernardi, che fa la differenza in attacco e in difesa: all’intervallo è 37-32 in favore di Marianti Spadoni e compagni. La 4 Torri svolge un ottimo lavoro di squadra e nella ripresa piazza il parziale decisivo: con i punti di Gambale, Pevere e Bonfante i granata volano sul 60-45, e non devono fare altro che mantenere il margine e controllare nell’ultimo periodo. La Despar vince 71-63, e si aggiudica una vittoria importantissima in chiave piazzamento per i playoff.