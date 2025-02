Basket Divisione regionale 3. Despar 4 Torri in trasferta a Castelmaggiore

Con il successo nel recupero contro la Veni Basket, la Despar 4 Torri di coach Federico Tani ha ritrovato il sorriso dopo due sconfitte di fila arrivate in volata. Messo alle spalle in turno di riposo, i granata cominciano il girone di ritorno in trasferta a Castel Maggiore, stasera alle 21.45. I giovani dell’Happy Basket College stanno disputando un ottimo campionato, e si attestano al quarto posto in classifica. La Despar riparte in cerca di riscatto dopo la sconfitta dell’andata del Pala Aeffe (66-71), per rilanciarsi in classifica. Classifica: Matilde Basket Bondeno 22; Pgs Corticella 18; Vis 2008 Ferrara 16; HB College Castel Maggiore 14; Basket Estense 2011, Benedetto XIV Cento, Despar 4 Torri 10; Acli G88 8; Progresso Happy Basket, gruppo raviole Cento 4; Veni Basket 0.