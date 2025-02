Basket, Divisione regionale 3. Passo falso in trasferta della Despar

Niente da fare per i granata di coach Tani nel primo impegno del girone di ritorno di Divisione Regionale 3. Sul campo dell’Happy Basket College, la Despar insegue a lungo i padroni di casa e si arrende per un’altra volta in stagione di misura, 56-53. L’avvio è molto combattuto tra le due squadre, ed è subito una gara a punteggio molto basso: è 10-10 al termine del primo quarto. I tiratori ferraresi litigano su un campo difficile con i ferri, che sputano ogni conclusione: la Despar rimane, tuttavia, sempre a contatto, sul 21-16 dell’intervallo. È un’altra 4 Torri quella che rientra sul parquet dagli spogliatoi: con il solito Pevere gli ospiti riescono a prendere le redini della gara, prima del controparziale del College nell’ultimo minuto del periodo, che permette ai biancorossi di riportarsi in vantaggio sul 39-33 del trentesimo di gioco.

Un distacco che la Despar non riuscirà più a ricucire: i granata ci provano, continuano a inseguire ma lo sforzo è vano, perché l’Happy Basket College controlla la partita fino all’ultimo. A Castelmaggiore termina 56-53, un altro match molto amaro per i ragazzi di Tani.