Basket, Divisione Regionale. Debutto importante per il Vela di Bonuccelli. Il quintetto bianconero affronta lo Sky Walker

Per il Vela oggi prima giornata di campionato ancora in Divisione Regionale (o serie D per chi vuole) con il debutto in casa contro un avversario ritenuto temibile ma non certo imbattibile. E’ lo Sky Walker Lucca che nella scorsa stagione i ragazzi di Bonuccelli batterono alla grande all’andata per poi perdere nettamente al ritorno. Quindi incertezza massima anche perché è difficile giudicare gli altri nelle prime giornate non conoscendo ancora a fondo il vero valore di nessun team.

Nel Vela, per ora, sono poche le novità. Soltanto l’ingresso fisso di Baroni in prima squadra, l’arrivo da Scandicci dell’ala grande Pasquini, la partenza di Spinelli e Mori tornati a Livorno, nonché l’abbandono di Spilotro che ha deciso, stavolta sembrerebbe definitivamente, di giocare a basket solo a livello amatoriale e pensare alla propria attività lavorativa. Potrebbe esserci un altro arrivo ma per il momento niente di ufficiale.

Coach Bonuccelli è comunque ottimista e tiene a precisare che l’intenzione è quella di disputare un buon campionato partendo subito bene senza dover aspettare, come la scorsa stagione, il girone di ritorno. Qualcosa si vedrà subito oggi nella partita contro i lucchesi in programma alle 18,15, come sempre al palasport di Camaiore.

