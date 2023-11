Basket divisione regionale. I Dolphins regolano il fanalino di coda. Tigers sconfitti

Riccione vincente e Villa ko nell’ultimo turno di Divisione Regionale 1. I Dolphins di Maurizio Ferro hanno regolato il fanalino di coda Russi, portando a casa il referto rosa col punteggio di 85-68. E dire che non era iniziata affatto bene, con lo 0-14 esterno che faceva presagire tutt’altro tipo di partita. Invece Riccione ha reagito con un ottimo Russu, riducendo il gap già a fine primo periodo (17-20). Ai tentativi di aggancio di Gardini hanno poi risposto Kertusha e Morigi, col tabellone a segnalare una Russi in palla all’intervallo (39-44). Nel terzo invece quarto cambia tutto, Riccione domina con Cruz e Gori e chiude i conti già molto prima del fischio finale (67-48). Il tabellino: Gardini 22, Russu 19, Cruz 19, Gori 19, Calegari 4, Ka 2, Provesi, Borla, Mariotti, Capelli. All.: Ferro. Niente da fare invece per i Villanova Tigers nel match interno con Granarolo (63-81). Gli ospiti comandano per tutta la partita ma al 30’ è ancora tutto in ballo (54-55). Il quarto periodo è però a senso unico a favore di Granarolo. Il tabellino: Zannoni 18, Polverelli 12, Bomba 2, T. Guiducci 4, Zanotti 9, Buo 2, Mussoni 4, Fabbri, Fi. Guiducci 9, Bollini 3. All.: Amadori.