Basket divisione regionale. Juve Bellaria cede nel finale al Grosseto

La Juve Pontedera Bellaria ha lottato fino all’ultimo ma si è arresa solo dopo un tempo supplementare alla Gea Basketball Grosseto, concludendo sul punteggio di 99-93 in una gara equilibrata e combattuta, decisa soltanto nei minuti finali. I pontederesi hanno avuto un buon approccio, imponendo il ritmo con transizioni veloci sin dal primo quarto, chiuso sul 18-21. Nel secondo periodo la sfida è rimasta in equilibrio: Pontedera ha trovato continuità offensiva e ha risposto colpo su colpo, andando all’intervallo lungo con un parziale di 24-24.

Nella ripresa la squadra ha tenuto il passo degli ospiti ed è riuscita anche a mettere la testa avanti nel terzo quarto, chiuso sul 20-18, grazie a buone percentuali dall’arco ed a un attacco più fluido.

Tuttavia, Ii è stato punto a punto: nel quarto periodo Pontedera ha costruito con lucidità ma Gea Basketball ha risposto colpo su colpo, portando il parziale a 25-24. Nei cinque minuti supplementari, l’esperienza della squadra avversaria ha fatto la differenza e gli ospiti sono rimasti più freddi nei momenti decisivi, allungando fino al 99-93 conclusivo.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dei ragazzi di Pontedera ha lasciato indicazioni positive, mostrando carattere, coesione e capacità di restare dentro la partita contro un avversario di alto livello, confermando la crescita del gruppo in vista del campionato.

Andrea Martina Torre