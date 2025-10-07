Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket divisione regionale. Juve Bellaria cede nel finale al Grosseto

Basket divisione regionale. Juve Bellaria cede nel finale al Grosseto

La Juve Pontedera Bellaria ha lottato fino all’ultimo ma si è arresa solo dopo un tempo supplementare alla Gea Basketball...

di Redazione Sport
7 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

La Juve Pontedera Bellaria ha lottato fino all’ultimo ma si è arresa solo dopo un tempo supplementare alla Gea Basketball Grosseto, concludendo sul punteggio di 99-93 in una gara equilibrata e combattuta, decisa soltanto nei minuti finali. I pontederesi hanno avuto un buon approccio, imponendo il ritmo con transizioni veloci sin dal primo quarto, chiuso sul 18-21. Nel secondo periodo la sfida è rimasta in equilibrio: Pontedera ha trovato continuità offensiva e ha risposto colpo su colpo, andando all’intervallo lungo con un parziale di 24-24.

Nella ripresa la squadra ha tenuto il passo degli ospiti ed è riuscita anche a mettere la testa avanti nel terzo quarto, chiuso sul 20-18, grazie a buone percentuali dall’arco ed a un attacco più fluido.

Tuttavia, Ii è stato punto a punto: nel quarto periodo Pontedera ha costruito con lucidità ma Gea Basketball ha risposto colpo su colpo, portando il parziale a 25-24. Nei cinque minuti supplementari, l’esperienza della squadra avversaria ha fatto la differenza e gli ospiti sono rimasti più freddi nei momenti decisivi, allungando fino al 99-93 conclusivo.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dei ragazzi di Pontedera ha lasciato indicazioni positive, mostrando carattere, coesione e capacità di restare dentro la partita contro un avversario di alto livello, confermando la crescita del gruppo in vista del campionato.

Andrea Martina Torre

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su