BASKET DIVISIONE REGIONALE. Juve, prova di forza per il primo centro

Prima vittoria stagionale per la Juve Pontedera Bellaria, che al PalaMatteoli ha superato Lucca Sky Walkers con il punteggio di 92-74 in una partita combattuta e intensa fino all’ultimo quarto, decisa da una grande reazione dei padroni di casa. L’avvio è stato equilibrato, con il primo parziale chiuso in perfetta parità sul 19-19. Nel secondo periodo Lucca ha preso il comando del match, trovando ritmo e precisione in attacco e chiudendo il primo tempo avanti 44-37. Dopo l’intervallo la squadra dei pontederesi ha ritrovato compattezza difensiva e ordine in fase offensiva, mantenendo il distacco invariato grazie a un terzo quarto equilibrato chiuso con una parziale di 16-16. La svolta è arrivata nell’ultima frazione, quando la Juve è passata dalla marcatura a uomo alla zona. Una mossa più che decisiva che ha rallentato gli ospiti e ridato energia alla squadra alzando cosi i ritmi, spingendo in transizione e trovando continuità al tiro fino al parziale di 39-14 che ha ribaltato completamente l’incontro in una prestazione corale per i pontederesi e una vittoria che da fiducia.

Andrea Martina Torre