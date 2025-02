Basket divisione regionale. L’ International non va: due stop consecutivi

Prosegue il momento no per l’Easy Car International in Divisione Regionale 1, reduce da due sconfitte di fila nel giro di una settimana e ancora alla ricerca del suo primo successo dell’anno nuovo.

I biancorossi sono stati sconfitti per 86-53 per mano di Cesena nella quartultima giornata di ritorno. Giovedì sera hanno recuperato la sfida della nona di andata contro la capolista Lusa Massa, che si è imposta per 75-53 dopo 40’ comunque ben giocati dalla squadra di Dal Pozzo (Benintendi chiude a 12 punti), che ha trovato il vantaggio in un paio di occasioni nei primi 25’ prima della fuga definitiva dei padroni di casa.

Il calendario vedrà l’International affrontare nuovamente Massa, ma stavolta alla Ravaglia, lunedì sera alle 20,15. In Divisione Regionale 2 la partita della Grifo al PalaRuggi contro Eagles Morciano è stata rinviata a data da destinarsi.