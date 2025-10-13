Basket divisione regionale. La Juve crolla a Monsummano
Il gruppo Pontedera Bellaria interpreta bene la partita, ma non basta
Nuova sconfitta per la Juve Pontedera Bellaria sul campo di Monsummano nella seconda giornata di Divisione regionale 1, cedendo alla Shoemakers basket Monsummano con il punteggio di 74-61. Buona la prova complessiva dei pontederesi, che hanno interpretato bene la partita e mantenuto l’equilibrio per oltre due quarti, prima di subire l’allungo decisivo nel terzo periodo. Dopo un primo quarto chiuso sul 18-17, la Juve Pontedera ha continuato a restare in partita anche nel secondo parziale di 17-13, grazie a una buona organizzazione difensiva e alla concretezza sotto canestro. Al rientro dagli spogliatoi tuttavia Monsummano ha piazzato un break di 8-0 che ha cambiato l’inerzia della gara, costringendo gli ospiti a inseguire. Da questo momento in poi la situazione è precipitata, terminando il terzo quarto a 20-10, e segnando un distacco che i padroni di casa sono riusciti a gestire fino alla fine, nonostante il tentativo di rimonta dei pontederesi. Nonostante la nuova formazione giovanissima, la squadra di Pontedera ha mostrato impegno, intensità e buone trame di gioco, ma ha pagato inesperienza e gestione dei falli nei momenti chiave.
Andrea Martina Torre
Continua a leggere tutte le notizie di sport su