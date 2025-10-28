Basket , domani sera. Adamant, c’è Casoria dell’ex Spizzichini per sbloccarsi in casa

Messa da parte la vittoria di sabato sul campo del Loreto Pesaro, la quarta in altrettante gare giocate fuori casa, per l’Adamant è già tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno, domani sera alle 20.30 alla Bondi Arena contro Casoria. Il campionato non ammette pause, i turni infrasettimanali sono tanti e non c’è tempo per guardarsi indietro: Ferrara ha bisogno di altri due punti contro una diretta concorrente per la salvezza, con la voglia di vincere per la prima volta davanti al proprio pubblico, per sfatare un tabù che storce il naso al buon avvio di stagione biancazzurro.

I quattro successi in sette partite rafforzano l’idea di una squadra già ben rodata, capace di comandare il gioco fuori casa e di resistere ai tentativi di rimonta delle avversarie, affidandosi ai suoi uomini più esperti nei momenti decisivi. Domani sera arriverà alla Bondi Arena una formazione galvanizzata dalla vittoria colta con Faenza, che può contare tra le sue fila su alcuni giocatori conosciuti e assolutamente da rispettare.

Vecchia conoscenza del basket ferrarese è Gabriele Spizzichini, ormai da un triennio veterano delle squadre del sud, ma attenzione allo straniero Lukas Hahn e all’ala Gabriele Berra. Sotto canestro coach Gandini può contare sui centimetri di Magaye Seck, anche se il giocatore probabilmente più rappresentativo è Andrea Petracca.

Jacopo Cavallini