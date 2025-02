Basket donne B e C. Faenza Project senza affanni col Magik Rosa. Capra Team imbattuta, ko anche Granarolo

Serie B donne. Seconda vittoria consecutiva per il Faenza Basket Project (nella foto) che supera con facilità il Magik Rosa Parma in trasferta con un rotondo 87-58 (26-17; 47-34; 72-43). Per la squadra di coach Leonardi è l’ennesima ottima prestazione di un gruppo giovani che sta mostrando di essere sempre più competitivo. Nel prossimo turno il Project giocherà sabato alle 18 in casa del Fiore Basket Valdarda.

Faenza: Panzavolta 4, Babini 10, Cavina, Cavassi 21, Ceroni 14, Mazzoni, Scekic 19, Zoli, Rotaru, Onyekwere 5, Bernabè 13, Ciuffoli E. 1. All.: Leonardi

Classifica: Cavezzo 34; Puianello 28; Valdarda 26; Piumazzo 24; Castel San Pietro* e Rimini 22; Cesena 20; Valtarese e San Lazzaro 18; Faenza 16; Scandiano 14; Fidenza* 12; Castello d’Argile 8; Parma e Ferrara 4; Forlì 0. * gare in meno

Serie C donne. Continua la sua marcia da imbattuta il Capra Team Ravenna, che supera anche il Granarolo Emilia. Le ravennati vincono 54-43 (15-9; 29-14; 43-31) facendo un favore alle cugine dell’Hakuna Matata San Pietro in Vincoli, che ha così ipotecato il secondo posto. Al termine della regular season mancano due gare poi ce ne saranno quattro di fase ad orologio. Il Capra Team giocherà domani alle 21.15 in casa del Miramare il posticipo della quarta giornata e sempre domani alle 20.30, il San Pietro in Vincoli ospiterà il Cmp Bologna, nell’anticipo del quinto turno.

Capra Team: Pochayivska, Maioli, Pieraccini 6, Ronchi 16, Sampieri , Girelli 18, Ragghianti 2, Pirazzini 6, Dasara, Balella , Calabrese 5, Sabbatani 1. All.: Lisoni Classifica: Ravenna* 20; San Pietro in Vincoli* 18; Granarolo* 12; Virtus Imola 10; Bologna 8; Sasso Marconi e Sunrise Rimini* 6; Miramare** 0. * gare in meno