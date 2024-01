Basket donne Serie A2. Niedzwiedzka e Bonadeo super. Giussano spazza via Carugate

Un eccellente Giussano ha vinto il derby di A2 contro Carugate per 71-61. Oltre alla solita immensa Klaudia Niedzwiedzka (22 punti con 3/6 da tre e 10 rimbalzi), la formazione biancoblu ha potuto contare su una super Silvia Bonadeo, un concentrato di energia spaziale. Per la playmaker di 22 anni parlano le cifre: 15 punti, 8 falli subìti, 8 rimbalzi e 31 di valutazione. Una gara da applausi, anche se tutto il quintetto base delle foxes ha risposto presente. Male in avvio, tanto da finire a -8, Giussano ha reagito in fretta.

"Nei primi minuti abbiamo perso di vista le loro tiratrici, subendo qualche tripla di troppo - racconta Silvia Bonadeo - non abbiamo sottovalutato le avversarie, sapevamo che cercano di finalizzare il gioco con tiri rapidi, ma siamo andate sotto nel punteggio in quanto abbiamo avuto un inizio soft. Abbiamo ripreso in fretta comunque il Carugate alzando l’intensità difensiva e migliorando nelle percentuali di tiro". Giussano ha avuto tanto anche da Francesca Diotti, Giulia Manzotti e Valentina Gatti, mentre dalla panchina sono arrivati solo 4 punti realizzati da un’intraprendente Sofia Lussignoli. Le altre giocatrici di coach Corno hanno inciso poco o nulla sul risultato finale, non riuscendo a guadagnarsi spazio in campo. È questa l’unica pecca della formazione brianzola. "L’importanza delle giocatrici che danno il cambio alle cinque del quintetto base si vede soprattutto negli allenamenti - dice sempre Silvia Bonadeo - grazie al loro impegno riusciamo a tenere alta l’intensità del gioco. La mia prestazione? Sono sempre critica verso me stessa, sono giovane e so che ho grandi margini di miglioramento. Da quando a Giussano c’è Aldo Corno mi rendo conto che sto imparando tanto, ad esempio ho perfezionato la meccanica di tiro, mentre sbaglio ancora in maniera ingenua qualche passaggio".

Antonella Galimberti