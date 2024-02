Basket donne serie b. Il Robbiano approfitta della fattore campo: "Successo con Broni cruciale in chiave salvezza»

In Serie B femminile Robbiano ha vinto in casa contro Broni per 60-55, sospinta dai canestri realizzati da una chirurgica Discacciati (22 punti) e dalla concretezza sotto i tabelloni della coppia di lunghe Marra e Buscema. "Era una sfida fondamentale in chiave salvezza – riconosce l’allenatore della squadra bianconera Marco Fumagalli –, questo successo ci allontana dalla zona retrocessione e ci pone nella fascia dei playout. Abbiamo disputato un’ottima prestazione, stando quasi sempre avanti nel punteggio. Nella prima frazione di gioco abbiamo anche preso nove punti di vantaggio ma non siamo riusciti a dare il colpo del ko. La gara è andata avanti sul piano dell’equilibrio, poi ha visto la formazione ospite mettere la freccia del sorpasso nell’ultimo tempino. A quel punto abbiamo mantenuto la lucidità e abbiamo fatto il controbreak guadagnando dei falli preziosi che ci hanno mandato in lunetta". L’importante è che "nei momenti cruciali dell’incontro abbiamo realizzato i tiri liberi che sono valsi la vittoria. Bene anche l’aver affrontato con pazienza la loro difesa a zona, un’arma tattica che ci aspettavamo. Ora abbiamo in calendario altre sfide alla nostra portata come quella di sabato contro Sondrio. È imperativo vincere per non essere risucchiati nella parte bassa della graduatoria".

Antonella Galimberti