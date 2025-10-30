Basket donne Serie B: Robbiano a testa bassa. Affonda, rimonta ma alla fine cede all’Albino

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Robbiano, superato per 74-58 da Albino. Alle bianconere non sono bastate le buone prestazioni di Angelica Sforza e di Alice Germani, che ha giocato sia da guardia che da play. "Nel primo tempino abbiamo subìto un parziale di 22-10 che ha indirizzato l’incontro a nostro sfavore – spiega coach Luca Borghesi – non avevamo degli accoppiamenti difensivi semplici, ma avremmo dovuto compensare il disagio andando nella metà campo offensiva a sfruttare le nostre lunghe. Dopo aver concesso alle rivali di segnare 40 punti nei primi venti minuti di gioco, abbiamo arginato il loro flusso in attacco. Dopo l’intervallo le mie ragazze si sono presentate più cariche e concentrate, avvicinandosi fino al -4. Purtroppo abbiamo pagato caro lo sforzo perchè, avendo le rotazioni limitate a causa degli infortuni, sul più bello non siamo più riusciti a contenere una squadra come Albino che corre a mille all’ora e fa male quando si distende in contropiede".

Ant.Gal.