Basket, dopo una stagione da dimenticare, il CUS Pisa riparte da Stefano Dari

Pisa, 27 giugno – Dopo una stagione tirata, avara di soddisfazioni, in cui tutti gli obiettivi più sfidanti sono stati falliti, il CUS Pisa Basket riparte dal potenziamento del proprio staff tecnico, con l’ingresso di Stefano Dari, figura di grande esperienza e prestigio nel panorama cestistico toscano e nazionale.

UNA STAGIONE DA DIMENTICARE – Non sono andate per il verso giusto le attività della squadra universitaria sponsorizzata da Cosmocare, nei campionati 2024-25: la formazione di serie C, evidentemente poco equilibrata, con un’alta concentrazione di guardie tiratrici ma con poche alternative sotto, ha fallito gli appuntamenti decisivi, retrocedendo come ultima al termine della regular season. Non è andata meglio alla compagine di divisione regionale 2, che è però arrivata almeno ai play-out, in cui ha perso tuttavia senza attenuanti lo spareggio finale. Anche i campionati nazionali universitari non hanno portato successi, con la squadra cussina che non è riuscita a centrare le semifinali e puntare alla zona medaglia, a differenza di molte altre recenti partecipazioni.

LA RICOSTRUZIONE – La società pisana, che ha in Enrico Russo il presidente della sezione basket, ha richiesto il ripescaggio in serie C, sta lavorando per cercare di inserire nel roster della prima squadra importanti innesti, anche in considerazione delle assenze per studio di Cecconi e Carpitelli, sta cercando un nuovo coach, dopo la separazione consensuale da Scocchera, pensando di puntellare l’area tecnica, soprattutto in ambito giovanile ed universitario, con l’ingaggio di Stefano Dari.

STEFANO DARI - Coach livornese, Dari porta con sé un bagaglio di competenze maturate in oltre trent’anni di carriera nel mondo della pallacanestro, durante i quali ha ricoperto ruoli di rilievo in diversi ambiti, dal settore senior al giovanile, fino al minibasket, distinguendosi in piazze importanti come Firenze e Reggio Calabria, e più recentemente a Rosignano e Pescia. Parallelamente, ha dedicato grande attenzione alla crescita dei giovani atleti, lavorando con passione e metodo nel settore giovanile e formando numerosi giocatori e giocatrici, sin dai primi passi nel minibasket. In possesso delle più alte qualifiche federali, allenatore nazionale, preparatore fisico nazionale e istruttore di minibasket, ha lavorato spesso nella provincia di Pisa, guidando squadre a Ghezzano, San Miniato e Pontedera.