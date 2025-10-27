Basket DR1. Adviser Asciano e Nesi Poggibonsi missione compiuta
La quarta giornata del girone B di divisione regionale uno si chiude nel migliore dei modi per le squadre senesi. Nelle gare di domenica arrivano due vittorie pesanti per Poggibonsi e Asciano. La formazione giallorossa di coach Mameli si impone a Montemurlo contro i Lions per 63-67. Un match molto equilibrato in cui i padroni di casa partono meglio chiudendo avanti la prima frazione di gioco. Il parziale che decide il match arriva nei quarti centrali dove Poggibonsi gioca bene e costruisce un vantaggio importante. Alla fine del terzo periodo la Paolo Nesi conduce infatti 41-54. Nel periodo finale i locali le provano tutte per rientrare in partita ma la rimonta si ferma sul -4.
Successo molto più netto invece per la Advinser Asciano: la formazione di coach Filippo Papi riscatta i due k.o. consecutivi in trasferta, imponendosi su ValBisenzio con il punteggio di 82-63. Una partita mai in discussione in cui il team delle crete comanda in lungo e in largo fin dal primo minuto. Già all’intervallo il vantaggio è di 18 lunghezze in favore di Asciano che nei secondi 20 minuti gestisce un match mai veramente in discussione. La giornata si chiude quindi con un 4/4 per le squadre senesi, tutte vittoriose nei rispettivi incontri.
