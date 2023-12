Basket DR1. Al PalaCorsoni va in scena la sfida tra Cus e Poggibonsi

Decima giornata del girone di andata nel girone C del campionato di Divisione Regionale 1 con tutte le squadre senesi impegnate tra il pomeriggio e la sera di domani. Una Simus Monteroni galvanizzata dalla vittoria sul parquet di Certaldo apre il programma attendendo la visita del Galli San Giovanni Valdarno (palla a due domani alle 18) con l’obiettivo di avvicinarsi alle posizioni di vertice. Il big match di giornata si gioca però ad Asciano dove domani pomeriggio alle 18,30 si affrontano due delle attuali tre capoliste del girone, la Advinser Asciano di coach Totaro e l’Affrico Firenze. Il team delle crete cerca il pronto riscatto dopo la sconfitta patita la settimana scorsa nel derby a Poggibonsi, una gara persa ma giocata comunque bene dai biancoblu. Stesso orario anche per la gara di Scandicci dove di fronte ai padroni di casa arriva un Valdelsa Basket ferito dal cocente ko della settimana scorsa contro la Maginot. I biancorossi di Frati vanno alla ricerca di punti pesanti per riprendere la corsa. Alle 20,15 al PalaCorsoni si gioca invece l’unico derby di giornata che mette di fronte i locali del Cus di coach Bicchi e la Nesi Tappezzerie Poggibonsi di Franceschini. I cussini cercano punti per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica mentre i giallorossi vogliono continuare a correre per avvicinarsi ulteriormente alla vetta che in questo momento dista solamente due punti. Chiude il programma di giornata la sfida del PalaPerucatti dove alle 21,15 di domani scendono in campo i ragazzi della Parmolaia Maginot e il Basket Montespertoli. Dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa a Colle Valdelsa è l’obiettivo dichiarato della truppa di coach Papi.