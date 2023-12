Basket DR1. Al PalaFrancioli il Valdelsa aspetta la Simus Monteroni

Nell’undicesimo turno di andata del girone C di Divisione Regionale 1 il match clou si gioca domani pomeriggio alle 18 al PalaFrancioli di Colle dove va in scena l’inedito derby tra i padroni di casa del Valdelsa Basket e la Simus Monteroni. Le due squadra, attualmente appaiate in classifica a quota 10 in piena zona playoff, sono entrambe reduci da vittorie pesanti e vanno alla ricerca di punti preziosi per scalare la classifica. Il programma si apre però questa sera alle 18.30 con una proibitiva trasferta fiorentina che attende il Cus di coach Bicchi. Gli universitari sono infatti attesi dal match in casa del forte Affrico Firenze, una delle favorite per il salto di categoria. Impegno in riva all’Arno anche per la Parmolaia Maginot. Questa sera alle 21.15 i ragazzi di coach Papi scendono in campo al PalaFilarete per affrontare i Jokers Legnaia. Domani pomeriggio alle 18.30 è invece il turno della Paolo Nesi Poggibonsi che al Bernino aspetta la visita del fanalino di coda Terranuova. Turno di riposo, invece, per la capolista solitaria Advinser Asciano che aspetta di conoscere i risultati per capire chi, tra le inseguitrici, potrà affiancarla in vetta alla classifica del girone.