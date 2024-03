Basket DR1. Asciano capolista sfida Poggibonsi. Maginot-Valdelsa

La Divisione Regionale 1 è entrata nel rush finale. In questo week end si gioca il nono turno di ritorno con la capolista solitaria Advinser Asciano che domani alle 18,30 affronta in casa la Nesi Poggibonsi. È un derby che vale tantissimo per entrambe, per i locali per chiudere il discorso primo posto, per i giallorossi valdelsani invece per scalare posizioni e mettere nel mirino la seconda piazza. Un altro derby va invece in scena questa sera alle 21 al PalaPerucatti. La Parmolaia Maginot di Papi affronta il Valdelsa di Lanza. Le due squadre si trovano a braccetto in settima posizione a quota 22 e la vincente del match odierno farebbe un passo importante per un migliore posizionamento playoff. Partita importantissima anche quella che si gioca domani alle 18 a Monteroni tra i padroni di casa della Simus e la Virtus Certaldo. Gli ospiti, attualmente secondi in classifica, precedono di soli 2 punti la truppa di coach Collini che con una vittoria aggancerebbe proprio la seconda piazza. Il programma si chiude con la sfida di bassa classifica tra Cus e Jokers legnaia (palla a due domani alle 20,15 al PalaCorsoni). Per gli universitari la retrocessione non è ancora matematica, ma tutto passa da una vittoria contro i fiorentini.