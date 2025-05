Basket DR1. Asciano, Poggibonsi e Monteroni in gara2. E’ caccia al riscatto

Le formazioni senesi impegnate nei play-off del campionato di Divisione Regionale 1 sono tutte attese dal match senza ritorno. Questa sera si gioca infatti gara-2 dei quarti di finale e per Asciano, Poggibonsi e Monteroni non c’è alternativa alla vittoria per provare ad allungare la serie e proseguire il proprio percorso. Dopo le sconfitte arrivate in gara-1 è quindi tempo di riscatto per le 3 compagini senesi che scenderanno in campo tutte questa sera. Si comincia alle ore 20 con la trasferta della Advinser Asciano a San Giovanni Valdarno contro il Galli. Il team di coach Totaro, dopo aver fallito il primo atto della serie a causa di una partita molto al di sotto delle proprie possibilità, deve assolutamente vincere per portare la serie alla bella che eventualmente si giocherà a Siena al PalaPerucatti domenica prossima. I precedenti stagionali fanno ben sperare ma i play-off, si sa, fanno storia a se’ e Asciano deve sfoderare una prestazione di alto livello per provare ad espugnare il parquet del Galli. Alle ore 21 tocca alla Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi. I ragazzi di coach Franceschini vanno in campo al Bernino per affrontare la Virtus Certaldo. I giallorossi hanno di fronte il peggior avversario possibile vista la forza dei bianconeri che hanno letteralmente dominato la prima fase del campionato. Poggibonsi deve ripartire dall’ottimo primo quarto disputato in gara-1 per cercare di mettere qualche sassolino negli ingranaggi della formazione certaldese. Il programma si chiude alle 21.15 con la trasferta della Simus Monteroni a Montespertoli. La compagine di coach Rossi è chiamata ad invertire nettamente la tendenza rispetto a gara-1, una partita che ha visto dominare la compagine fiorentina che è riuscita ad indirizzare il match già nel primo quarto, concluso avanti di 16 lunghezze. Nonostante alcune assenze ed una condizione fisica generale non brillantissima Monteroni vuole comunque provare a giocarsi le proprie chances fino alla fine.