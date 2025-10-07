Basket DR1. Asciano vincente!. Simus da applausi contro il Valdelsa

La prima giornata di campionato di Divisione Regionale 1 mette subito in evidenza una delle formazioni favorite al successo finale, la Simus Monteroni. La compagine di coach Rossi bagna l’esordio con una convincente vittoria ai danni del Valdelsa Basket con il punteggio di 75-63. È stata una bella partita tra 2 squadre forti e ben allenate. Alla fine a spuntarla è stata la compagine locale, spinta dai canestri di un Bartoletti che conferma essere elemento assolutamente fuori categoria. Il tabellino. Monteroni: Banchero 7, Perinti, Picchi, Bartoletti 31, Giorgi 7, Santini, Cerpi 6, Tognazzi 3, Cordella, Sabia 12, Milano 6, Bovo 4.

Valdelsa: Caniglia 3, Ciompi 3, Lorenzoni 16, Seneca, Tilli 12, Angeli 12, Bartoli 6, Iozzi 11, Peruzzi, Nadorini, Lenzi, Cucinello.

Successo casalingo abbastanza agevole per la Advinser Asciano che festeggia la riapertura al pubblico del PalaGrandi con una vittoria contro Scandicci per 77-56 (Losigo R 6, Losigo L 7, Becatti 8, Falchi L 6, Carapelli, Falchi M 12, Chierchini 10, Falchi R 20, Casini 6, Mini 2, Chiti, Ciacci). Partita equilibrata nei primi 2 quarti poi i locali hanno preso il largo imponendosi di oltre 20 punti.

Grande vittoria all’esordio anche per la Paolo Nesi Group Poggibonsi che si impone sul difficile parquet della Synergy Valdarno per 57-61 (Del Cucina 30, Mori, Bandini, Ceccatelli 9, Mucci 2, Borgianni 2, Ravenni, Testi 1, Bruni, Maestrini 1, Juliatto 16). Una partita che ha visto i giallorossi rincorrere per lunghi tratti. Sul -11 a 10’ dalla fine Del Cucina e Juliatto si sono caricati la squadra sulle spalle propiziando una bellissima rimonta che ha portato la squadra di Mameli al successo.