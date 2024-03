BASKET DR1. Bessan ne fa 15, lo Scirea passa col brivido a Faenza

Fondamentale successo per il Gaetano Scirea, che sbanca in volata il parquet della Raggisolaris Academy Faenza 60-61 (14-10; 37-29; 51-43), consolidando la propria posizione lontano dalle zone calde. Una vittoria giunta dopo un match di sofferenza per i ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi, sempre all’inseguimento della giovane compagine manfreda sospinta da Ndiaye sotto le plance e dal solito Naccari. Dal 51-43 del 30’, però, arriva la reazione dei bianconeri, che guidati da un volitivo Bessan si riportano a contatto e poi con Angeletti superano sul 60-61. Nell’ultimo minuto succede di tutto e per due volte Faenza ha la possibilità, vana, del controsorpasso.

Scirea: Poggi 11, Maltoni 6, Sovera 3, Corzani 5, Bessan 15, Angeletti 4, Poni 1, Pugliese, Bellini 2, Spagnoli, Giuliani 8, Torelli 6. All. Solfrizzi.

v. r.