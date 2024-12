Basket Dr1. Binzago stecca la terza. Ko e “rossi“ a Inverigo

In Divisione Regionale 1 non è stato un avvio di stagione particolarmente buono per la spedizione brianzola al via. Nessuna delle squadre si trova nelle posizioni interessanti della classifica. A partire da quella che alla vigilia era la più indicata a esserci. Terza sconfitta stagionale per la POB Binzago, finalista della passata stagione che nel weekend appena trascorsa si arrende a Inverigo sul campo della penultima forza del girone 87-75. Anche un po’ di nervosismo in casa biancorossa con la doppia espulsione di coach Tato Grassi e del suo vice Galantucci. Stesso record di sette vinte e tre perse per Villasanta che però timbra il cartellino ad Appiano 80-65. Nell’altro raggruppamento lievemente attardate. Quella messa meglio è Agrate Brianza che nel weekend si porta a casa due punti pesante battendo in volata la quotata Monteclarense con un canestro quasi sulla sirena di Catalfamo dopo un match vibrante. Referto rosa anche per Biassono (85-75 con Verolese), cade la Dipo in casa con Treviglio Forlab 78-75.

Ro.San.