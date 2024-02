Basket DR1. Colpo del Poggibonsi: ingaggiato il centro Giulio Bitossi

Colpo in entrata per il Poggibonsi Basket che ha ufficializzato la firma di Giulio Bitossi (nella foto con coach Franceschini), centro classe 1990 proveniente da Scandicci. Cresciuto nelle giovanili di Castelfiorentino vanta una carriera vissuta tra Laurenziana, Legnaia e Scandicci. "Sono contento di essere entrato a far parte della grande famiglia del Poggibonsi Basket – ha detto il giocatore dopo il primo allenamento al Bernino -. Ho trovato una società molto organizzata e degli ottimi compagni di squadra. Ho fatto già un allenamento e fin da subito ho percepito la voglia di fare le cose per bene. Sono contento di essere a Poggibonsi perché conosco la piazza ed è un piacere poter giocare per questi colori. Sono un giocatore di lettura, non uno che ha bisogno per forza di avere sempre il pallone tra le mani. Amo giocare il pick and roll e qualche volta anche tirare da fuori. Cerco di dare sempre il massimo sia in attacco che in difesa, tutto però per il bene della squadra, tutto per aiutare i miei compagni". Anche l’impatto con lo staff tecnico è stato positivo. "Ho parlato con coach Franceschini ed ho trovato un allenatore molto preparato, con grande organizzazione di gioco. Il mio obiettivo primario sarà quello di mettermi a disposizione della squadrai".