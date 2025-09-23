Basket DR1. Coppa Toscana. Le tre senesi alle Final Four

Nelle sfide di coppa Toscana di divisione regionale 1 sono tre le formazioni senesi qualificate ai quarti di finale al termine delle gare dello scorso weekend. Monteroni, Valdelsa Basket e Poggibonsi hanno staccato il pass per il turno successivo, dove in palio ci sarà la qualificazione alle Final Four, atto finale della competizione.

Successo al cardiopalma e dopo un tempo supplementare per la Simus Monteroni vittoriosa sulla Sestese Basket con il punteggio di 67 a 60 dopo aver dilapidato un vantaggio di 18 lunghezze maturato nel corso del match. Vittoria esterna invece per la Paolo Nesi Group Poggibonsi che passa abbastanza agevolmente a Pisa sul parquet del Cus con il punteggio di 62-71. Nel derby tutto senese tra Asciano e Valdelsa ad imporsi sono stati gli ospiti di coach Lanza vittoriosi per 52-63. Al PalaGrandi (la gara si è disputata a porte chiuse) i biancorossi giocano meglio e si aggiudicano la qualificazione ai quarti.

Nel prossimo weekend si disputeranno le gare valide per i quarti di finale della manifestazione regionale. Questi gli accoppiamenti: Montespertoli-Poggibonsi, Valdelsa-Monsummano, Monteroni invece affronterà la vincente della sfida di questa sera tra Pontedera e Laurenziana Firenze.