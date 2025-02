Basket DR1. Correggio, è il momento di svegliarsi

Appuntamento casalingo per la Pallacanestro Correggio (8), in cerca di una vittoria che chiuda una serie negativa durata 7 partite e che le permetta di abbandonare l’ultimo posto della graduatoria di Divisione Regionale 1. La squadra di coach Bosi confida nel fattore campo nella sfida delle 19 contro un’altra formazione che risiede nei bassifondi, Medolla (10), reduce dal pesante stop rimediato venerdì scorso col Basket Jolly, oggi a riposo: anche i modenesi non se la passano benissimo, visto che le sconfitte consecutive alle loro spalle sono 5.

Alle 19 viaggia alla volta di Anzola (10) il Basketreggio (16): i cittadini hanno vinto le ultime 4 gare e vogliono continuare la loro scalata, trovando al loro cospetto un avversario in difficoltà ma che, sul parquet amico, può dare fastidio. Attenzione più che altro alle fatiche infrasettimanali, dopo il vittorioso e inatteso successo con Persiceto. Domani alle 18 trasferta modenese per la Pallacanestro Reggiolo (14): gli uomini di Freddi faranno visita a Castelfranco (10).

DR2. Negli anticipi di Divisione Regionale 2 colpo grosso della Pallacanestro Scandiano (10), che passa all’overtime sul campo del PGS Smile (20), terzo della classe, imponendosi 65-64. Niente da fare per il fanalino Gelso (4), che perde nettamente la sfida dei bassifondi col Basket Samoggia (8), che supera i cittadini al termine di 40’ senza storia col punteggio di 68-49.