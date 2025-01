Basket DR1. Correggio per il riscatto. Reggiolo deve rialzarsi

Si completa in serata la quarta giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. Il campo caldo è nella Bassa modenese, dove alle 21,30 il Basket Jolly (18) punta a rinforzare il terzo posto al cospetto di una Castelfranco (8) che sembra aver smarrito la strada maestra, con 3 stop consecutivi alle spalle: i cittadini, invece, lontano da via Primo Maggio hanno collezionato 6 vittorie in 7 match e non vogliono rallentare la loro corsa. Alle 21 trasferta per Correggio (8), che deve riprendersi al cospetto del fanalino Anzola (6): per Francesco Serli (foto) e compagni, prima della sosta natalizia, erano arrivate due sconfitte contro squadre d’alto rango senza sfigurare, mentre oggi bisogna far punti. Ha bisogno di muovere la graduatoria anche Reggiolo (10), che vuole chiudere una serie nera di 4 gare nella sfida del PalaMagnani contro la Vis Persiceto (18), quarta della classe.