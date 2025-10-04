Basket Dr1, Dolphins contro i Giardini Margherita Bologna. Tiberius di scena a Castel Maggiore. Riccione con un Zannoni in più

Nel girone B di Divisione Regionale 1 non ci sono più i Villanova Tigers, che hanno chiesto e ottenuto di ripartire dalla Dr2, ma rimangono vivi e combattivi Tiberius San Giuliano e Dolphins Riccione. I primi a partire saranno i riminesi, che oggi viaggeranno verso Castel Maggiore per affrontare il Progresso Happy Basket (ore 18, arbitri Di Martino e Cellura di Bologna). La squadra bolognese si fa forza dell’asse play-centro composto da Bartoli e Gialdini, ma occhio anche a Turrini, Mencherini e Sinani. Non c’è più Filippo Riguzzi, fino a qualche mese fa miglior marcatore di squadra a 15.6 punti di media.

Cominciano invece domani i Dolphins Riccione e le novità intriganti sono due, l’avvicendamento nella guida tecnica tra Maurizio Ferro (che rimarrà come vice) e Michele Amadori e l’arrivo di un bomber come l’ala Giacomo Zannoni, che l’anno scorso a Villa ne ha messi 23.3 di media sfondando anche diverse volte il muro dei 30. Riccone domani ospiterà i Giardini Margherita Bologna (ore 18.30, arbitri Pani di Rimini e Romano di Bellaria) e dovrà fare attenzione soprattutto all’ala piccola Riccardo Bertacchini, l’anno scorso top scorer della sua squadra a quota 15.5.

La seconda giornata vedrà Tiberius ospitare Baricella e Riccione viaggiare verso Lugo. Il derby? In fondo, all’ultima di andata, il 18 gennaio.