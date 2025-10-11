Basket DR1. Domani derbyssimo tra Valdelsa e Asciano. Poggibonsi-Monteroni posticipata al 29

Nella seconda giornata del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 spicca il derby tra Valdelsa Basket e Advinser Asciano.

Domani pomeriggio alle 18 al PalaFrancioli scendono in campo 2 squadre che hanno esordito in modo diametralmente opposto: Valdelsa di coach Lanza è reduce da una netta sconfitta nel derby contro la corazzata Monteroni mentre la formazione delle crete allenata da Filippo Papi nel primo turno stagionale ha letteralmente dominato contro Scandicci imponendosi con un divario di oltre 20 punti.

Si tratta di una partita tra 2 compagini che nutrono ambizioni, quanto meno di playoff. Valdelsa si è molto rinnovata dopo il mercato estivo mantenendo peró uno zoccolo duro di grande affidabilità, mentre Asciano ha mantenuto il roster pressoché inalterato dopo 2 campionati di altissimo livello in cui i biancoblu sono stati autentici protagonisti. È stato invece posticipato al prossimo 29 ottobre il secondo derby in calendario in questa seconda giornata, quello tra Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Simus Monteroni. La gara tra le 2 squadre, entrambe vittoriose all’esordio in campionato, si disputerà a fine mese di mercoledì alle 21,15 al palazzetto del Bernino.

Insomma sarà un fine settimana con una sola partita, anche se molto attesa dalle due formazioni.